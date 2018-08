Stiri pe aceeasi tema

- Legea pensiilor va fi prezentata joi, in ansamblu, va ramane o luna in dezbatere publica, apoi va fi avizata de alte ministere, pentru a se transforma in proiect de lege al Guvernului si va ajunge in Parlament, a declarat luni, la Romania TV, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu.

- "Joi va fi prezentarea legii in ansamblu. Vor fi cateva noutati. Va ramane o luna in dezbaterea publica. Fiecare cetatean al Romaniei poate trimite adresa la Ministerul Muncii in care sa spuna ce il deranjeaza in aceasta lege. Vom avea discutii cu organizatiile de pensionari din toata Romania, ne…

- "Se va implementa usor, nu este o chestiune complicata, este, de fapt, un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Noi am avut doua interventii pe aceasta lege, in 2016, daca tin minte cred ca in decembrie, daca nu gresesc, am reparat…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat luni seara ca in urma adoptarii Legii pensiilor, care va fi pusa in dezbatere publica, nu vor exista diminuari ale pensiilor si vor fi eliminate o serie de inechitati din sistem. "Aceasta lege va fi pusa in dezbatere publica si, dupa ce vom face…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri seara la Antena 3 ca in aceasta vara va lucra cu premierul Viorica Dancila, cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si cu alti colegi pentru realizarea unei noi legi a pensiilor care sa “indrepte o uriasa nedreptate care exista in Romania de ani…

- BNR avertizeaza pentru luna iulie un nou varf inflaționist, adica scumpiri la produsele de baza, la cele alimentare și cele nealimentare, inclusiv la servicii. De asemenea, un nou varf inflaționist ar urma sa aiba loc in aceasta toamna. Alte creșteri de prețuri ar putea avea loc, in condițiile in…