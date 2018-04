Proiectul Legii pensiilor ar putea fi transmis Parlamentului in aceasta sesiune si apoi sa stea o luna in dezbatere publica, a declarat, miercuri seara, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, citata de Agerpres. "Eu sper că în această sesiune parlamentară o transmitem Parlamentului (Legea pensiilor - n. r.). Sigur, va avea o perioadă de măcar o lună de dezbatere publică, însă aş vrea să vă spun că ea în campanie electorală nu a fost prezentată ca şi modificare legislativă. Noi nu am defilat în…