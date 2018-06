Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei se poate suspenda in masura in care incalca prevederile Constituției, deci este motiv clar de suspendare. Dar nu este luata, pana acum, niciun fel de decizie in cadrul coaliției de guvernare”, a declarat Vasilescu, la TVR. "De la Ludovic al IV-lea incoace, eu nu am mai…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca nu se grabeste cu decretul de revocare a Laurei Codruta Kovesi dupa aparitia motivarii CCR in Monitorul Oficial. El a mai spus ca PSD incearca sa amputeze puterile presedintelui pentru ca presedintele are alta...

- Presedintele Klaus Iohannis a vorbit, marti, dupa intalnirea cu delegatia Comisiei de la Venetia, despre actiunile sale cu privire la motivarea CCR si i-a raspuns, totodata, liderului PSD Liviu Dragnea, dupa seria de amenintari pe care acesta a lansat-o in spatiul public. Klaus Iohannis a explicat ca…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca a citit motivarea Curtii Constitutionale referitoare la revocarea Codrutei Kovesi, precizand ca mai are "un pic" de citit. Seful statului a anuntat ca, la o prima lectura, motivarea aduce la suprafata mai multe intrebari decat clarificari. …

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, dupa intalnirea cu delegația Comisiei de la Veneția, ca este nevoie de o dezbatere ampla dupa decizia CCR privind revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, precizand ca motivarea „da cateva indicații, ridica cateva probleme”. „Care sunt pașii,…

- „Nu sunt prezicator și nu știu ce va face președintele Iohannis, dar daca va face greșeala fatala sa nu puna in aplicare o decizie CCR (...), aceasta incalcare grava a atribuțiilor lui constituționale pe noi nu o sa ne lase indiferenți. (...) Noi nu putem sa stam cu mainile in san (...). Nu putem lasa…

- Presedintele Comisiei speicale pentru modificarea legilor justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, afirma ca sanctiunile pentru nerespectarea deciziei CCR privind revocarea Laurei Codruta Kovesi de la conducerea DNA vor fi trecute in motivarea pe care o va prezenta Curtea in aceasta saptamana. Intrebat…

- Presedintele Klaus Iohannis va sustine luni, la ora 18.00, la Palatul Cotroceni, o declaratie de presa. Anuntul vine in contextul in care este asteptata decizia sefului statului in legatura cu revocarea din functia de sef al DNA a Laurei Codruta Kovesi. “Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis,…