Vasilescu (BNR): Traim intr-o lume incerta, vulnerabila si riscanta. Nu e de joaca

- "Sta ca un junghi, asa, prognoza recenta a Bancii Centrale Europene. O recesiune intre 5 si 12% care s-ar putea sa se intinda pe 2020, 2021, 2022. Aceasta prognoza trebuie sa fie un semnal de alarma, pentru ca efectele restrictiilor antiepidemice sunt producatoare de incertitudini. Traim intr-o lume…

- Banca Centrala Europeana (BCE) se asteapta la o contractie de "5% pana la 12%" a Produsului Intern Brut al zonei euro in acest an, avand in vedere incertitudinea ridicata care exista cu privire la impactul economic al coronavirusului, a declarat joi presedintele BCE, Christine Lagarde, informeaza…

- Banca Centrala Europeana (BCE) se asteapta la o „contractie puternica” a economiei zonei euro si, intr-o prima faza, la o scadere a inflatiei, a declarat joi presedintele BCE, Christine Lagarde, informeaza Agerpres. Lagarde a mai spus ca BCE va ajuta economia regiunii sa faca fata celei mai grave crize…

- Guvernul polonez a anuntat un pachet de masuri in valoare de 212 miliarde de zloti, adica aproape 47 de miliarde de euro, pentru a diminua pagubele provocate de pandemia de coronavirus. Pachetul de masuri este echivalentul a aproape 9% din PIB-ul Poloniei, transmite agentia Reuters, citata…

- BCE a lansat un amplu pachet de masuri de stimulare pentru a ajuta economia zonei euro sa faca fata socului provocat de coronavirus Banca Centrala Europeana (BCE) a lansat un pachet de masuri de stimulare pentru a ajuta economia zonei euro sa faca fata socului provocat de epidemia de coronavirus (Covid-19).…

- Banca Centrala Europeana le-a cerut institutiilor financiare sa-si revizuiasca planurile de continuitate a afacerilor si sa analizeze ce actiuni pot lua pentru a pregati si minimaliza potentialele efecte negative ale extinderii epidemiei de coronavirus (Covid-19), se arata intr-o scrisoare consultata…