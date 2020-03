Stiri pe aceeasi tema

- Economia noastra a mers incet si tragem acum ponoasele unor vremuri in care am neglijat calitatea, am mers pe viteza la PIB si nu am tinut seama de faptul ca acest PIB, inainte de a fi rapid, trebuia sa fie sustenabil, sa se bazeze pe consumuri care sunt importante, necesare si eficiente, a atras…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 803 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 27 persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…

- Vineri a aparut in Monitorul Oficial procedura prin care se elibereaza avizele epidemiologice necesare pentru obținerea certificatelor de concedii medicale pentru cei aflați in carantina institutionalizata (in spatii special amenajate) sau in izolare la domiciliu, conform unui comunicat al CNAS. Directiile…

- Economia Romaniei se va contracta cu 6,6% in 2020, dupa un trimestru 2 foarte dur ca urmare a masurilor impotriva epidemiei de coronavirus și a unei creșteri accelerate in a doua parte a anului, potrivit unui raport al bancii ING, citat de Profit. ro. Principalele concluzii ale raportului: In decurs…

- Calin Popescu – Tariceanu, președintele ALDE, a declarat, la Realitatea plus, ca fostul ministru Victor Costache a fost “depașit” tot timpul. “Calitațile lui de medic nu compenseaza lipsa acestor elemente care sunt absolut necesare in managementul unei crize. Nu era capabil sa ia masurile necesare in…

- Nivelul transmiterii noului coronavirus in Olanda a incetinit in mod semnificativ, unde o persoana infectata contamineaza in prezent doar o singura alta persoana, fata de doua persoane anterior, potrivit unor estimari, a anuntat miercuri Institutul National olandez de Sanatate Publica, relateaza Reuters,…

- Economia Romaniei va avea nevoie, daca ultimele estimari privind cresterea economica in Uniunea Europeana se adeveresc, de un pachet substantial de resurse financiare, de cel putin 1% din PIB, spune Florin Citu, ministrul de finanțe, fost premier desemnat, autoretras. „Daca estimarile facute in aceste…