- Consilierul de strategie al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, Adrian Vasilescu, apreciaza ca Romania poate evita o contractie economica si in al treilea trimestru daca nu se va produce o scadere a cererii din partea partenerilor comerciali. "In trimestrul doi va fi sigur ca vom avea o contractie…

- STARE DE ALERTA. "In opinia mea, trebuie pastrata o parghie administrativa care sa poata sa faca fata unei urgente de sanatate publica. Noi ne gasim intr-o urgenta de sanatate publica la nivel global, iar in Romania, cu siguranta, nu putem spune ca am incheiat problema legata de pandemia cu noul…

- Situatia economica viitoare va depinde, in principal, de evolutiile in planul sanatatii publice si de succesiunea acestora, iar pachetul UE de redresare din criza COVID-19 va avea cu siguranta o contributie importanta in sustinerea eforturilor noastre de relansare, considera guvernatorul Bancii Nationale…

- In primul trimestru al anului 2020 Primul trimestru al anului 2020 a adus cea mai accentuata contracție a comerțului cu marfuri din 2009 pana in prezent, fiind doar prima parte a poveștii. Indicele Trade Momentum dezvoltat intern de catre Allianz indica faptul ca trimestrul 2 poate avea o contracție…

- Primul trimestru al anului 2020 a adus cea mai accentuata contracție a comerțului cu marfuri din 2009 pana in prezent, dar contracția din trimestrul II poate fi chiar mai puternica, arata un studiu realziat de Euler Hermes și Allianz, potrivit Mediafax.Luna aprilie ar putea inregistra o scadere…

- Biroul Executiv al PRO Romania s-a reunit, online, marți, 21 aprilie, pentru a elabora un plan de 10 masuri pentru repornirea Romaniei. Unul dintre cele mai importante puncte ale agendei zilei face referire la redefinirea categoriilor vulnerabile, dupa alte criterii decat cel de varsta. „Este inacceptabil…

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, a declarat miercuri ca estimarile Romaniei privind contracția economica sunt diferite de cele ale FMI, insa estimarile privind revenirea economica sunt la fel.„Am vazut estimarile FMI pentru regiunea noastra, chiar si acolo se vede o revenire in V.…

- Orban: 30% din economia Romaniei este afectata in prezent de criza COVID-19. Situatia este grea, dar cautam toate solutiile posibile de relansare economica Premierul Ludovic Orban a declarat, in acest moment, 30% din economia Romaniei este afectata de criza generate de coronavirus, dar ca o evaluare…