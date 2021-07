Stiri pe aceeasi tema

- Moneda nationala s-a depreciat in 12 ani si jumatate cu 90 de bani, iar piata valutara a Romaniei este foarte stabila, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei (BNR), arata Agerpres. "Explicatiile sunt simple. Cursul acesta…

- Leul s-a depreciat, vineri, cu 0,13 bani (0,03%) fata de euro, moneda europeana atingand un nou maxim istoric, in conditiile in care cursul calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) este de 4,9281 lei/euro. BNR a cotat joi euro la 4,9268 de lei. Pe de alta parte, leul a castigat teren in fata dolarului…

- Piata inchirierilor de apartamente a scazut la nivele minime istorice, in timpul pandemie de coronavirus, cauza principala fiind inchiderea activitatii educationale si universitare, cat si posibilitatea de a lucra de acasa (Work From Home - WFH), arata o analiza a agentiei de consultanta imobiliara…

- CHIȘINAU, 4 iun – Sputnik. La cursul oficial de schimb anunțat de Banca Naționala a Moldovei pentru vineri, un dolar american echivaleaza cu 17,63 lei, un euro - cu 21,49 lei, o hrivna ucraineana – cu 64 de bani, un leu romanesc - cu 4 lei și 36 de bani moldovenești, iar rubla ruseasca valoreaza…

- Moneda nationala s-a depreciat vineri in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei la 4,9268 lei, in crestere cu 0,03 bani (0,01%) fata de cotatia precedenta, de 4,9265 lei. Raportat la dolar, leul s-a apreciat, iar moneda americana a ajuns la 4,0281 lei, in scadere…

- Leul s-a depreciat, luni, cu 0,18 bani fata de euro, moneda europeana atingand un nou maxim istoric. Cursul de schimb calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) este de 4,9261 lei/euro. BNR a cotat vineri euro la 4,9243 de lei. De la inceputul anului și pana acum, adica dupa trei luni și jumatate,…

- Moneda nationala s-a depreciat joi in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei la 4,9245 lei, in crestere cu 0,19 bani (0,04%) fata de cotatia precedenta, de 4,9226 lei. Raportat la dolar, leul s-a apreciat, iar moneda americana a ajuns la 4,1111 lei, in scadere cu 0,69 bani…