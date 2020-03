Vasilescu (BNR): Intreaga societate romaneasca trebuie sa inteleaga ca urgenta intai este sa nu cada bancile

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, astazi, un curs de referinta de 4,8242 lei pentru moneda europeana, in apreciere cu 0,68 bani, comparativ cu sedinta anterioara, cand euro a fost cotat la 4,8174 lei. Leul atinge cel mai scazut nivel in raport cu euro in ziua in care Iohannis anunta starea…

- Bancile comerciale din Romania au luat decizia la nivel de sistem bancar sa amane plata ratelor pentru anumite credite pentru o perioada de timp, a spus Adrian Vasilescu, consilier al guvernatorului BNR.

- In ultima perioada, leul s-a depreciat puternic in fata euro, moneda unica doborand record dupa record. Vineri, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,8127 lei/euro, in crestere cu 0,12% fata de valoarea atinsa joi, fiind cel mai mare nivel anuntat vreodata de BNR.Adrian…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni, dupa ședința Biroului Executiv, intrebat ce mesaj are pentru parlamentari, ca Parlamentul nu mai poate sa țina prizoniera intreaga societate și astfel se impune organizarea alegerilor anticipate.„Obiectivul fundamental al PNL este acela de a asigura…

- ​Startup-ul MedTech XVision introduce o platforma medicala care analizeaza radiografiile pulmonare folosind inteligența artificiala, în premiera în România, în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența ”Pius Brînzeu” din Timișoara.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7798 lei/euro, in crestere cu 0,01% fata de valoarea atinsa marti. Francul elvetian a continuat sa urce si a atins cel mai mare nivel din ianuarie 2015 pana in prezent.In 21 noiembrie 2019, euro a atins 4.7808…