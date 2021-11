Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD, Vasile Toma, a explicat faptul ca PSD, imediat dupa intrarea la guvernare și-a respectat promisiunile și s-au alocat bani pentru salarii, pensii și alocații, prin rectificarea bugetara. ”Social-democrația romaneasca iși respecta angajamentul fața de romani: Rectificare bugetara…

- Romania trebuie sa fructifice de urgenta ocazia de finantare a IMM-urilor prin prelungirea Cadrului temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19. Comisia Europeana tocmai a decis sa prelungeasca pana la 30 iunie 2022 Cadrul temporar pentru…

- Cele care nu fac promisiuni fara acoperire, nu dau false asigurari, nu iubesc populismul, victimizarea si nu cosmetizeaza dezastrul. Un an de guvernare in care viata fiecarui roman a devenit de la o zi la alta mai grea si in care gradul de impovarare a crescut intr-un ritm halucinant, aducand un popor…

- Pensiile vor fi indexate cu minimum 6% anul viitor, in timp ce alocatiile vor fi majorate cu 20% de la 1 ianuarie 2022, a transmis ministrul interimar al Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. “Un efort realist si sustenabil bugetar pentru anul viitor inseamna: cresterea alocatiilor cu 20% de…

- Secretarul Comisiei pentru Transporturi și Infrastructura a Camerei Deputaților, deputatul PSD Vasile Toma, propune mai multe masuri pentru scoaterea Romaniei din actuala criza sanitara și politica. „Asumarea pentru scoaterea Romaniei din criza: masurile social-democrate. Astazi, Guvernul…

- Secretarul Comisiei pentru Transporturi și Infrastructura a Camerei Deputaților, Vasile Toma, lanseaza un atac la adresa PNL și USR PLUS.„Daca, in acest moment, grija cea mai mare a romanilor este aceea de a gasi resurse suficiente pentru a trece de aceasta iarna fara sa stea in frig și intuneric,…

- Deputat de Iași, Vasile Toma, secretarul Comisiei pentru Transporturi și Infrastructura a Camerei Deputaților, a lansat, pe Facebook, un atac la Florin Cițu, dupa ce premierul a declarat ca nu va plafona prețurile la energie. "Prin declarația de astazi in care afirma raspicat și fara niciun…

- Vasile Toma, secretarul Comisiei pentru Transporturi și Infrastructura a Camerei Deputaților, a lansat critici dure la adresa membrilor guvernului Cițu, pe care ii acuza ca 'sunt mult prea ocupați de luptele interne din partid și alte prioritați, numai Romania nu'. "Romania se indreapta cu…