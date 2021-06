Stiri pe aceeasi tema

- ”Cand sunt derapaje, noi trebuie sa ne cautam dreptatea. Asa cum exista acest Plan de Rezilienta si Redresare, unde noi nu ne regasim de niciun fel, ziaristii trebuie sa se intrebe urmatorul lucru: exista un plan undeva de distrugere a firmelor de transport cu capital romanesc? Sa stim si noi daca cumva…

- Premierul Florin Citu a declarat dupa intalnirea cu reprezentantii CDR ca Guvernul va mentine stabilitatea fiscala. Șeful Guvernului de la București spune ca a transmis reprezentantilor mediului de afaceri ca „Guvernul va mentine stabilitatea fiscala, va pune in practica reforme structurale amanate…

- Comisia Europeana a primit Planul de Redresare și reziliența trimis de Romania (PNRR) și a inceput evaluarea aprofundata. „Acest proces este in desfașurare, iar informațiile conform carora Comisia a respins planul nu sunt corecte”, a transmis un purtator de cuvant al Comisiei, vineri, 11 iunie, dupa…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) sustine ca firmele de transport nu sunt sprijinite, sunt din ce in ce mai impovarate de taxe in strategia descrisa de Programul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in timp ce masinile electrice vor primi bani, cu scopul…

- Din suma de 29,2 miliarde de euro, bani europeni pe care Romania ii așteapta in cadrul PNRR, un sfert vor fi redirecționați catre sectorul de Transporturi, potrivit Planului Național de Redresare și Reziliența , dat publicitații miercuri, 2 iunie, de Guvernul Romaniei. Conform celui mai recent raport…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, este criticat in termeni duri de europarlamentarul Carmen Avram in legatura cu Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), dupa ce Comisia Europeana a formulat noi observații, respingand forma trimisa de la București, „Mare scandal mare la Ministerul Agriculturii,…

- Transportatorii se pregatesc sa protesteze fata de modificarile care vor fi aduse Legii RCA, considerand ca acestea vor avantaja companiile de asigurari in detrimentul soferilor, se arata intr-un comunicat al Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania

- Economia Romaniei a facut fata crizei Covid mai bine decat era asteptat, astfel ca oficialii de la Bruxelles si-ar putea imbunatati estimarile privind evolutia din acest an, in prognoza de primavara a Comisiei Europene, care va fi publicata in luna mai, a declarat comisarul european pentru Economie,…