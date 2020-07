Vasile Șeicaru împlinește mâine 70 de ani! Maine, veteranul folkist Vasile Șeicaru implinește 70 de ani! 2020 este și anul in care sarbatorește jumatate de secol de la debutul sau muzical, timp in care a primit milioane de aplauze și a caștigat aprecierea a generații de iubitori ai folkului. Mai puțin a organizațiilor ce administreaza drepturile sale de autor. ”Ar trebuie sa traiesc din martie pana acum, și acum incolo, din drepturile de autor. Sunt prezent aproape zilnic la posturi de radio prin cantecele mele dar n-am primit niciun ban de la UCMR-ADA de luni de zile. Ultima plata a fost de...17 lei”, ne spune cu amaraciune solistul care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- In ultimii ani, din cauza calamitatilor si a faptului ca Guvernul nu a intervenit la timp, localitatea Vaideeni a inregistrat pagube ce depasesc 16 milioane de euro. Este vorba, in mare parte, de drumuri si poduri distruse de viituri. Pentru a reface infrastructura afectata, comunitatea locala spera…

- Un barbat in varsta de 43 de ani din judetul Valcea, cu resedinta in Marea Britanie, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Alba Iulia, la pedepasa rezultanta de 7 ani si 10 luni inchisoare.

- JUSTITIE OARBA… Trei persoane din Murgeni au primit mandate de arestare preventiva, din cele noua retinute in urma perchezitiilor de duminica dimineata. Ceilalti sase barbati au primit masura controlului judiciar pentru 60 de zile, iar restul de 17 cetateni de etnie rroma, care au fost ridicati si adusi…

- Comisia Europeana a raspuns intrebarii europarlamentarului PPU (social-liberal) Maria Grapini, privind masurile pentru sprijinirea fermierilor, in contextul crizei provocate de coronavirus. Acum, Maria Grapini intreaba autoritațile din Romania daca sunt la curent cu aceste masuri și ce s-a intamplat…

- In urma cu mai bine de doua luni, un tanar de 22 de ani a fost ucis cu mai multe focuri de arma in scara unui bloc de pe strada Alecu Russo din Bacau. Iulian Cezar Oancea, caci așa se numea acesta, era un fost hacker. Parinții sai au transmis acum un mesaj de disperare vizavi la ancheta ce se deruleaza…

- ProSport a prezentat echipa sezonului in Liga Florilor și topul celor mai bune cinci handbaliste. Ierarhiile au fost alcatuite pe baza opțiunilor exprimate de toți cei 14 antrenori care se aflau pe banca tehnica la momentul inchiderii ediției de campionat 2019-2020 (inclusiv Ion Craciun – Corona Brașov).…

- Victor Socaciu: „Sunt la mine acasa, in comuna Cornu. Sunt un cetatean model. Nu am iesit deloc din casa, de cand s-a interzis acest lucru. Merg doar pana in gradina. Atat. Astazi, pe 2 mai , ar fi trebuit sa fiu la mare. La Vama Veche. Aveam un recital aranjat acolo inca din luna ianuarie. S-a anulat…

- Fundația World Vision Romania anunța ca susține in aceasta perioada 7800 de copii si parinti vulnerabili din 63 de comunitați rurale aflate pe teritoriul a cinci județe (Cluj, Dolj, Ialomița, Valcea, Iași și Vaslui), oferindu-le pachete cu alimente de baza, articole de igiena și rechizite. Valoarea…