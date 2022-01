Vasile Petrariu, liderul sindicatului transportatorilor din STB, a fost audiat, marți, la Poliția Transporturi, in legatura cu greva angajaților societații declarata ilegala. Audierile instigatorilor grevei au inceput din weekend. Luni, Vasile Petrariu, care a fost ales consilier CGMB pe listele PSD, la alegerile locale, a anuntat, in cea de-a cincea zi de protest a angajatilor […] The post Vasile Petrariu, liderul de sindicat de la STB, audiat la Poliție appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .