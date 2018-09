Stiri pe aceeasi tema

- Un individ din Vaslui a fost arestat dupa ce a talharit și violat o batrana in propria locuința. Raufacatorul a navalit peste femeie in casa, in toiul nopții și i-a cerut sa-i dea bani și alte obiecte de valoare.

- Dupa ce unii dintre medicii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad au ales sa profeseze in strainatate iar altii s-au pensionat, lasand descoperite unele sectii, conducerea unitatii medicale a decis sa scoata la concurs nu mai putin de 19 posturi de medic. Asta in conditiile in care spitalul…

- Un primar din judetul Vaslui a organizat nunta fiicei sale intr-un cort amenajat in curtea scolii din sat, iar salile de clasa ale unitatii de invatamant au fost folosite ca magazie si bucatarie.

- Tanara si-a propus sa vina in sprijinul a 500 de copii aflati in situatii de dificultate din judetul Vaslui, dar si din Satu Mare si Arad. 500 de ghiozdane, 5.000 de caiete de dictando, 5.000 de caiete de matematica, tip I si tip II, 500 de penare, 1.000 de pixuri si creioane, 500 de carioci, ascutitori,…

- Primaria orașului Cugir a lansat o noua procedura de achiziții in vederea incheierii celui de al doilea contract succsecvent din acordul cadru destinat repararii și intreținerii strazilor, aleilor, trotuarelor și parcarilor. La stabilirea lucrarilor s-a avut in vedere starea actuala de degradare și…

- ARTA… Mai multi maestri coregrafi se reunesc, maine, la Vaslui, in cadrul unui simpozion dedicat dansului popular romanesc. Vorbim de coregrafii Stefan Coman – organizatorul Festivalului International de Folclor “Pestisorul de Aur” Tulcea, directorul Ansamblului Profesionist “Baladele Deltei” din Tulcea…

- MASURA… Guvernul a aprobat, in urma cu cateva zile, versiunea finala a ghidului solicitantului pentru obiectivul specific 4.1 – “Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila”. Este, practic, punctul de plecare privind…

- In data de 26.06.2018 s-a semnat contractul de lucrari pentru LOT 1 Extindere si reabilitare retele de apa si canalizare in localitatile Sangeorz Bai, Maieru si Anies care este parte a proiectului " Reabilitare si extindere retele de distributie a apei si canalizare in localitatea Nasaud, Salva, Singeorz-Bai…