Stiri pe aceeasi tema

- Romania ofera vouchere de 2.000 de lei unei categorii de femei. Este vorba despre un sprijin financiar pentru cuplurile defavorizate care devin parinți. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) lanseaza apelul de proiecte non-competitiv „sprijin pentru cuplurile mama – nou-nascut defavorizate”.…

- Vasile Mihailescu: De caștigat, trebuie sa caștige in primul rand cetațenii! Nu este doar o percepție, ci o realitate confirmata de cifrele oficiale: PSD a triumfat in alegerile locale! Analizand rezultatele, se poate observa o tendința clara de creștere pentru PSD, care a obținut cele mai multe funcții…

- Alegeri europarlamentare 2024. Ordinea partidelor și a candidaților independenți pe buletinul de vot Ordinea pe buletinul de vot la alegerile europarlamentare 2024 Partidele și candidații independenți se afla pe buletinul de vot pentru alegerile europarlamentare 2024 in urmatoarea ordine: • 1. Uniunea…

- Vasile Mihailescu: Diana Șoșoaca, patrioata de desene animate! Diana Șoșoaca, cunoscuta pentru gesturile sale provocatoare, a facut din nou valuri, aparand in uniforma militara pe o motocicleta a poliției. Vasile Mihailescu, fost consilier județean, considera ca este inacceptabil ca un asemenea personaj…

- Vasile Mihailescu: Acum avem proba ca sistemul judiciar era influențat pe cai nelegale Este foarte bine ca Justiția iși face curațenie in propria curte și cerceteaza intervențiile care s-au facut in sistemul judiciar de catre persoane foarte influente, cum au fost foștii generali SRI Coldea și Dumbrava,…

- Vasile Mihailescu: Este timpul sa ne susținem fermierii și sa ne intoarcem la valorile autentice romanești! Romania, din exportator in alte vremuri, a ajuns fruntașa in UE la carne de porc congelata! ”Este incredibil ca, in inima Europei, țara noastra a ajuns sa fie cel mai mare importator de carne…

- Vasile Mihailescu: Sunt preocupari serioase in momentul de fața cu privire la direcția pe care o ia economia Romaniei In contextul anunțului privind deficitul comercial inregistrat de Romania la 31 martie, Vasile Mihailescu, fost consilier județean, critica politicile guvernamentale in domeniu. Statisticile…

- Ieftinire in benzinarii azi, benzina și motorina costa aproape la fel Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților din Romania, a redus azi prețul motorinei vandute in stațiile proprii și a menținut prețul benzinei. Stațiile Petrom afișeaza pe data de 26 aprilie 2024 un preț al benzinei standard…