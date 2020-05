Vasile Iucal: ”Niciodată de când există, Ungheniul n-a văzut atâta lume” Vasile Iucal, directorul Muzeului de Istorie și Etnografie din Ungheni, iși amintește cu exactitate acea zi de 6 mai 1990, cand la Ungheni (și nu doar) s-a desfașurat acțiunea ”Podul de Flori de peste Prut”. Citiți in randurile ce urmeaza... ”Podul de flori” din 6 mai 1990, a fost fantastic pentru mine și familia mea. Eram proaspat absolvent al facultații de istorie, catapultat la Ungheni și angajat ca muzeograf la Muzeul de Istorie. Instituția, așa cum este și astazi, se afla chiar pe malul Prutului, la picioarele Podului feroviar. Orașul Ungheni a fost pregatit pentru eveniment meticulos de… Citeste articolul mai departe pe expresul.com…

