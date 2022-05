Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul anunțat de ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, ar putea fi lansat in aproximativ o luna, iar cei care se vor inscrie in acest program vor fi remunerati si li se vor asigura toate conditiile.

- Cat caștiga un rezervist voluntar din armata. Posturile, la mare cautare dupa majorarea soldelor. Sunt platiți și cand stau acasa Majorarea soldelor pentru rezerviștii militari a adus un aflux de candidați pentru aceste posturi. Un rezervist poate primi aproximativ 3.000 de lei in perioada in care face…

- Din 1 ianuarie 2007, serviciul militar obligatoriu a fost suspendat, dar in cazul unui conflict lucrurile s-ar schimba și incorporarea ar fi reluata. Deocamdata autoritațile exclud aceasta varianta.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a afirmat ca exista un proiect in valoare de 1,4 miliarde de lei pentru achizitia unui sistem de drone pentru Armata, care a fost promovat in toamna anului trecut si a precizat ca spera ca in aceasta primavara sa fie finalizate toate demersurile legale.

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, spune ca, in cazul unui razboi pe teritoriul Romaniei, la lupte vor participa doar persoanele care au stagiul militar, „nu toate persoanele cu varsta intre 18 și 60 de ani”. De asemenea, el a spus ca „in niciun caz nu se va reveni la stagiul militar obligatoriu” „Nu…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a spus, marți, intr-o conferința de presa, ca MApN va intra, cu un proiect propriu, pe piața energiei. "Am lansat inca de la inceputul mandaturlui meu un proiect, o strategie energetica a Ministerului Apararii.E un studiu de fezabilitate pentru ca avand…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu a declarat, marti, despre verificarea adaposturilor de razboi din tara, in contextul conflictului de la granita cu Ucraina, ca suntem pregatiti pentru orice situatie si ca a discutat cu Ministerul de Interne, iar aceste inspectii se fac anual. Intrebat daca…