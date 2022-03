Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat joi, la Cluj, ca ministerul sau urmeaza sa publice un proiect de lege care prevede doua tipuri de voluntariat pentru militari, cei care vor fi voluntari in rezerva si cei care vor efectua voluntar stagiul militar.

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, afirma ca Armata Romana are avioane vechi de 40 de ani si TAB-uri din anii 1970, el sustinand ca, in contextul razboiului din Ucraina, Romania nu poate cumpara echipament militar pentru ca piata nu poate onora fara comenzi prealabile. Ministrul Apararii a…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, este de parere ca un atac chimic din partea Rusiei este putin probabil, sustinand ca nu este cazul ca populatia sa intre in panica. El afirma ca militarii romani sunt "pregatiti pentru astfel de riscuri". "Exista amenintarea din partea Rusiei ca va folosi…

- Tinerii care nu au facut stagiul militar nu pot fi incorporați. Ministrul Apararii: „Poți sa fii mobilizat la locul de munca” Tinerii care nu au facut stagiul militar nu pot fi incorporați. Ministrul Apararii: „Poți sa fii mobilizat la locul de munca” Condițiile in care vor fi chemați tinerii la incorporare…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat marti, la Digi24, ca MApN nu are de gand sa mobilizeze rezervistii sau sa trimita ordine de recrutare, informeaza Agerpres . „Am primit si astazi sute de intrebari pe Facebook legat de faptul ca se recruteaza sau incepem mobilizarea sau recrutarea.…

- Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu, a declarat marți ca verificarea buncarelor se face in fiecare an, in mod regulat. Știm exact, suntem pregatiți pentru orice situație, a spus el.

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, anunta ca, in acest moment, nu exista nicio optiune pentru reintroducerea serviciului militar obligatoriu, precizand ca, in viitor, se intentioneaza lansarea proiectului privind stagiul militar voluntar. „Nici din punct de vedere economic si nici din punct…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat duminica, la Constanta, ca in Kazahstan este “o bulversare a ordinii constitutionale”, Romania nefiind deocamdata implicata in niciun fel in respectiva zona. Dincu a afirmat ca orice eveniment petrecut in Kazahstan “impacteaza” negocierile pe care…