Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PSD, Vasile Dincu, a cerut partenerilor de colaiție care participa la dezbaterile asupra proiectului noilor legi ale Educației sa amane termenul de 15 februarie pentru finalizare, deoarece „noile legi au nevoie de o serioasa revizie și de consultari cu mediile educaționale”. Vasile…

- PNL ii raspunde lui Vasile Dincu, președintele Consiliului Național al PSD, care a anunțat vineri ca i-a cerut lui Marcel Ciolacu sa solicite in Coaliție amanarea Legilor Educației. „Exista un consens in coaliție și un calendar asumat ferm”, transmite purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe.

- Prim-vicepreședintele PSD, Vasile Dincu, a explicat ca el este cel care a cerut, in interiorul PSD, o prelungire a termenului in care vor fi adoptate noile legi ale Educației, care vor pune in practica proiectul ”Romania Educata”, inițiat de catre Klaus Iohannis. Relația dintre Vasile Dincu și Klaus…

- Vasile Dincu, vicepreședinte PSD, a anunțat pe Facebook ca a solicitat președintelui PSD, Marcel Ciolacu, prelungirea termenelor pentru prezentarea legilor Educației in coaliție și in guvern pentru ca noile legi au nevoie de o serioasa reexaminare și de consultari cu mediile

- Vasile Dincu, membru al echipei de specialiști care analizeaza legile Educației, a anunțat i-a cerut lui Marcel Ciolacu sa discute in Coaliție prelungirea termenului pentru inaintarea formei finale pentru adoptare in Executiv.