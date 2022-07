Stiri pe aceeasi tema

- Pensiile militare nu sunt pensii speciale, a afirmat, vineri, ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, adaugand in context ca meseria de soldat profesionist nu poate fi echivalata cu aceea de muncitor necalificat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, anunta ca peste 5000 de persoane interesate de serviciul militar voluntar au aplicat pentru cele aproximativ 1500 locuri in doar cateva saptamani, iar inscrierile continua. Dincu arata ca a discutat cu civili care i-au transmis parerile lor despre schimbarile…

