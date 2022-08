Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a decorat cateva zeci de oficiali și ziariști occidentali implicați in susținerea țarii sale in fața invaziei ruse. Printre cei decorați se numara Vasile Dincu, ministrul Apararii, și comisarul european pentru Transport, Adina Valean, potrivit decretului oficial…

- UE va crea o platforma care sa coordoneze reconstructia Ucrainei dupa razboiul acesteia cu Rusia, a declarat luni presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in timp ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sustinut ca reconstructia Ucrainei este ''sarcina comuna a

- Uniunea Europeana va crea o platforma care sa coordoneze reconstructia Ucrainei devastata de razboiul pornit de Rusia, a declarat luni presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in timp ce presedintele Volodimir Zelenski a sustinut ca reconstructia Ucrainei este „sarcina comuna a intregii lumi…

- Platforma anuntata de Ursula von der Leyen va fi folosita pentru schitarea nevoilor de investitii, coordonarea actiunii si orientarea resurselor.UE va crea o platforma care sa coordoneze reconstructia Ucrainei dupa razboiul acesteia cu Rusia, a declarat luni presedinta Comisiei Europene, Ursula von…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron a declarat in cadrul unei conferinte de presa alaturi de presedintele Consiliului European, Charles Michel, si de presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca decizia de astazi de a acorda Ucrainei si Republicii Moldova statutul de candidat la UE…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron a declarat in cadrul unei conferinte de presa alaturi de presedintele Consiliului European, Charles Michel, si de presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca decizia de astazi de a acorda Ucrainei si Republicii Moldova statutul de candidat la UE trimite…

- Se asteapta ca, in cursul zilei de vineri, Comisia Europeana sa se pronunte in favoarea acordarii statutului de candidat la UE atat Ucrainei, cat si Republicii Moldova, informeaza DPA. O recomandare in acest sens pentru guvernele celor 27 de state membre ale UE urmeaza sa fie aprobata vineri, in cadrul…

- Secretarul de stat si sef al Departamentului pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, Simona Cojocaru, a participat, in zilele de 2 si 3 iunie, in calitate de speaker, la conferinta de securitate GLOBSEC 2022 de la Bratislava, Slovacia. In sesiunea de deschidere a conferintei…