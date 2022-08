Stiri pe aceeasi tema

- Un acord care va permite Macedoniei de Nord sa inceapa negocierile de aderare la UE, prin ridicarea veto-ului Bulgariei asupra acestor negocieri, a fost votat sambata de parlamentul de la Skopje, relateaza agentiile DPA si EFE. Bulgaria a blocat timp de peste doi ani negocierile Macedoniei de Nord pentru…

- UE va crea o platforma care sa coordoneze reconstructia Ucrainei dupa razboiul acesteia cu Rusia, a declarat luni presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in timp ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sustinut ca reconstructia Ucrainei este ''sarcina comuna a intregii lumi democratice'',…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron a declarat in cadrul unei conferinte de presa alaturi de presedintele Consiliului European, Charles Michel, si de presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca decizia de astazi de a acorda Ucrainei si Republicii Moldova statutul de candidat la UE…

- Pretul de import al gazelor in ianuarie 2022 a fost de peste 300 lei pe MWh, de peste patru ori mai mare fata de cat a fost in ianuarie 2021, a transmis Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE). Importurile de gaze ale Romaniei au crescut in ianuarie cu 50% fata de aceeasi luna a anului…

- Bruxelles-ul și Kievul se uita la realitatea brutala ca pur și simplu nu exista nicio modalitate de a exporta recoltele masive de cereale ale Ucrainei in lume fara a deschide un coridor maritim prin Marea Neagra. Cu o criza alimentara care se profileaza și care ii va afecta cel mai tare pe cei mai saraci,…