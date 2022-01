Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, crede ca Rusia, in situatia pe care o desfasoara la granita cu Ucraina, urmareste sa stearga urmele infrangerii din Razboiul Rece si ca se incearca si reconstruirea memoriei glorioase a URSS. Vasile Dincu a fost intrebat, duminica, la emisiunea Insider Politic, de la…

- Vasile Dincu, ministrul Apararii, a afirmat, duminica, la Prima TV, ca Romania, ca membra NATO, in acest moment nu este in situatia de a intra in razboi nici in cel mai prost scenariu, in care Federatia Rusa ar intra in Ucraina, informeaza Agerpres.„Nu ar trebui sa fiti ingrijorat deloc si vreau sa…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, considera ca este imposibil ca Romania sa fie abandonata de aliații americani, in contextul situatiei din Ucraina, țara noastra fiind „una dintre cele mai importante tari din NATO”. El a precizat ca noua Armata Romana s-a format in Afganistan, in Irak, alaturi de marile…

- Varianta unei mobilizari a populației in cazul izbucnirii unui razboi deschis in Ucraina nu este o varianta, a declarat duminica ministrul Apararii, Vasile Dancu. Acesta spune ca Romania nu este in situatia de a intra in razboi chiar daca Rusia ar invada Ucraina si ca pana și Ucraina nu si-a mobilizat…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat duminica, la emisiunea ”Insider Politic”, de la Prima TV, ca Rusia nu a raspuns pana in acest moment invitatiei de a vedea scutul de la Deveselu si sustine ca se indoieste ca Rusia va accepta reciprocitatea la aceste lucruri. Vasile Dincu a fost intrebat …

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat sambata, in timpul unei emisiuni la Digi24 din 22 ianuarie a.c., ca „Romania și NATO nu vor intra intr-un razboi de tip militar”. El susține ca in acest moment „ne aflam in timpul unui razboi hibrid” și ca Romania „se pregatește serios” pentru un eventual…

- Tensiunile dintre Rusia si Ucraina pun in pericol inclusiv siguranta Romaniei. O recunoaste chiar Vasile Dincu, ministrul Apararii. Ucraina si Occidentul au denuntat in ultimele saptamani concentrarea unor efective de aproape 100.000 de soldati rusi la frontiera ucraineana, generand temeri cu privire…

- ”Rusia ar trebui sa fie reflectata ca potentiala amenintare serioasa” Ministrul Apararii, Vasile Dîncu. Foto: gov.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Ministrul român al apararii, Vasile Dîncu, afirma ca NATO ar trebui sa considere Rusia drept o amenințare militara serioasa.…