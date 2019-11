Stiri pe aceeasi tema

- "Au mai ramas trei ore pana la inchiderea urnelor. E nevoie mai mult ca oricand de mobilizarea voastra", a spus Dacian Ciolos. Si Dan Barna a incercat sa mobilizeze electoratul pe ultima suta de metri, in conditiile in care exit poll-urile o dau pe Viorica Dancila in turul 2. "Mai…

- "Mai avem trei ore. Suntem aproape de un tur doi istoric. Fiecare vot face diferența. Este timpul ca generația noastra, a celor crescuți sau nascuți dupa Revoluție, sa spuna ce fel de țara vrem", a scris Dan Barna duminica seara pe Facebook. El spune ca, dupa estimarile din acest moment, rezultatul…

- EXIT Poll Adevarul.ro: Jurnaliștii de la „Adevarul“ au obtinut primele EXIT Poll-uri. Potrivit acestora, la ora 14.00, Klaus Iohannis conduce detasat, in timp ce lupta dintre Viorica Dancila si Dan Barna pentru locul doi e foarte stransa, arata cifrele unui institut care lucreaza pentru partidele de…

- EXIT POLL ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Confrom unur surse interne, la numaratoarea Pro Romania – ALDE a iesit urmatoarea ierarhie. Cifrele sunt valabile pentru ora 12.00: Klaus Iohannis 41% Mircea Diaconu 16% Viorica Dancila 14% Dan Barna 13% Vezi si: ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Cum arata primul exit-poll.…

- "Imi este foarte clar astazi ca obiectivul campaniei pe care PSD o desfasoara impotriva mea este sa ma infatiseze ca pe un politician cu probleme cu legea asemeni lor. Au inceput cu contractele cu statul, apoi cu paginile fake pe Facebook, iar acum folosesc articolul Rise ca sa implice DLAF - un organism…

- Foștii deputați USR Oana Bizgan și Adrian Dohotaru, au fost acuzați de Victor Ponta, cu zi inainte de dezbaterea și votul moțiunii de cenzura impotriva guvernului condus de Viorica Dancila, ca "au batut palma fara niciun scrupul cu PSD". "Aș vrea ca Dan Barna și colegii de la USR sa invețe din lecția…

- Ziarul Unirea BEC a stabilit ordinea candidaților la alegerile prezidențiale pe buletinul de vot la alegerile prezidentiale Biroul Electoral Central (BEC) a stabilit prin tragere la sorți, sambata, ordinea pe buletinele de vot a candidaților la alegerile prezidențiale. 1.Klaus Iohannis, 2.Theodor Paleologu,…

- Dupa ce Viorica Dancila s-a intalnit cu primarul unui oras de langa New York, a venit randul lui Dan Barna, prezidentiabilul USR-PLUS sa inregistreze un "succes" politic in SUA. Presedintele USR anunta, pe pagina sa de Facebook, ca a avut o intrevedere cu Matthew G. Boyse, adjunctul asistentului…