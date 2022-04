Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Vasile Dancu, spune spune ca nu vede niciun pericol pentru Romania, in contextul conflictului din Ucraina, țara vecina, insa, in situația in care am putea avea Rusia vecina nu ar fi „un lucru simplu”.

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat miercuri seara, 23 februarie, la TVR, ca o pozitie neutra in cazul conflictului dintre Rusia și Ucraina nu ar feri Romania de „o posibila invazie din partea unui vecin mai puternic”, ci doar ar prinde-o nepregatita. Dincu le-a transmis celor care sustin neutralitatea…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a anuntat, la RFI , ca populația poate sa stea liniștita in cazul in care Rusia ataca Ucraina, pentru ca Romania nu este in pericol. Intrebat daca Romania este in pericol, in cazul in care Rusia ataca Ucraina, Vasile Dincu a precizat ca nu este. „Romania nu este in…

- Vasile Dincu, ministrul Apararii, a afirmat, duminica, la Prima TV, ca Romania, ca membra NATO, in acest moment nu este in situatia de a intra in razboi nici in cel mai prost scenariu, in care Federatia Rusa ar intra in Ucraina, informeaza Agerpres.„Nu ar trebui sa fiti ingrijorat deloc si vreau sa…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, considera ca este imposibil ca Romania sa fie abandonata de aliații americani, in contextul situatiei din Ucraina, țara noastra fiind „una dintre cele mai importante tari din NATO”. El a precizat ca noua Armata Romana s-a format in Afganistan, in Irak, alaturi de marile…

- Varianta unei mobilizari a populației in cazul izbucnirii unui razboi deschis in Ucraina nu este o varianta, a declarat duminica ministrul Apararii, Vasile Dancu. Acesta spune ca Romania nu este in situatia de a intra in razboi chiar daca Rusia ar invada Ucraina si ca pana și Ucraina nu si-a mobilizat…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat sambata, in timpul unei emisiuni la Digi24 din 22 ianuarie a.c., ca „Romania și NATO nu vor intra intr-un razboi de tip militar”. El susține ca in acest moment „ne aflam in timpul unui razboi hibrid” și ca Romania „se pregatește serios” pentru un eventual…

- Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dancu a asigurat faptul ca nu va exista niciun razboi in care sa fie implicata Romania, in contextul situației instabile dintre Ucraina și Rusia. Pe scurt, in acest moment relația dintre Ucraina și Rusia este instabila. Federația Rusa a trimis 175.000 de trupe la…