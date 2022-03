Stiri pe aceeasi tema

Ministrul belarus al Apararii, Viktor Khrenin, a reasigurat, joi, ca Fortele Armate ale Belarusului sunt implicate in misiuni desfasurate exclusiv in interiorul granitelor tarii, informeaza agentia de presa rusa, Interfax.

Guvernul Azerbaidjanului a informat duminica aceasta ca Azal, compania statala de aviatie, isi suspenda incepand din 6 martie conexiunea aeriana cu Rusia, in urma unui acord reciproc, indeosebi din cauza sanctiunilor internationale impuse Moscovei din cauza invaziei ruse in Ucraina, transmite EFE,…

Rusia a lansat deja circa 500 de rachete asupra Ucrainei de la inceputul invaziei sale in 24 februarie, a declarat vineri un inalt oficial american din domeniul apararii, care a oferit presei - sub rezerva anonimatului - informatii despre desfasurarea luptelor in Ucraina, relateaza EFE, potrivit…

Ministrul Apararii, Vasile Dincu, afirma, joi seara, ca toate datele arata ca Vladimir Putin nu se va limita la operatiunea din Ucraina, dar considera ca "nu are resurse sa incerce sa deschida un razboi cu NATO". Dorinta lui Putin este, potrivit ministrului, de a reface URSS, dar foarte putini din…

Rada Suprema de la Kiev (parlamentul unicameral ucrainean) a aprobat joi un proiect de lege care permite confiscarea bunurilor sau proprietatilor detinute de Rusia sau de cetateni rusi in Ucraina in contextul invaziei ruse in aceasta tara, relateaza Reuters si Liga.net, potrivit Agerpres.

Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, spune ca faptul ca Rusia a fost de acord cu o intalnire fara precondiții „este deja o victorie".

Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a spus, joi, dupa ce Rusia a invadat Ucraina, ca Romania este pregatita pentru refugiații care ar urma sa soseasca din țara devastata de razboi.

Locuitorii din Kiev stateau joi la cozi lungi pentru a-si face provizii sau au blocat principala sosea care leaga capitala de vestul tarii, in incercarea de a parasi orasul, dupa ce Rusia a invadat Ucraina, relateaza Reuters, scrie AGERPRES.