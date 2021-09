Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cîtu a anuntat ca i-a transmis miercuri presedintelui Klaus Iohannis cererea de revocare din functie a ministrului Justitiei, Stelian Ion. „Am luat o decizie necesara. Acum câteva minute am trimis presedintelui României…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu invita USR sa iasa de la guvernare sau sa semneze moțiunea de cezura prin care guvernul sa fie demis. "Acești incompetenți arunca din nou Romania intr-o criza politica majora doar pentru interesele lor. Din nou, și-au ales cel mai prost moment: cand romanii platesc…

- Coliția de guvernare s-ar putea destrama daca USR PLUS nu primește ce iși dorește. Anunțul a fost facut de Dan Barna. Liderul USR, vicepremierul Dan Barna, afirma intr-un bilant la 8 luni de guvernare adresat conducerii USR PLUS, ca nu este multumit de progresul guvernarii, invocand inclusiv blocajul…

- Liderul USR PLUS, Dan Barna, a declarat ca exista un grup in cadrul formațiunii sale care cere iesirea din coaliție, daca reformele pe care le doresc nu pot fi facute. Barna spune, insa, ca nu se ia in calcul o astfel de masura. „Asta e varianta cea mai facila, este escape-ul, dar este o scapare care…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat luni la B1TV ca viața in coaliția de guvernare e complicata, un motiv fiind acela ca o parte din USR-iști se comporta ca și cum ar fi in opoziție. "Eu am experienta convietuirii in coalitii (...), sunt un om (...) loial angajamentelor pe care si le-a luat.…

- Unul dintre cele trei partide din coalitia aflata la putere in Polonia si-a anuntat plecarea de la guvernare, dupa ce liderul sau a fost demis din executiv de prim-ministru, relateaza AFP. "Parasim guvernul cu capul sus, demiterea mea este sfarsitul Dreptei unite si inseamna destramarea coalitiei",…

- Potrivit social-democratilor, in Guvern si in coalitia de guvernare are loc un „scandal interminabil”.„Domnilor guvernanti, romanii sunt preocupati de nivelul lor de trai! Un nivel de trai care se prabuseste, pe fondul exploziei preturilor la alimente, medicamente si energie. Aceasta este Romania reala!…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca este exclus ca social-democratii sa guverneze alaturi de PNL, in cazul in care se rupe actuala coalitie, potrivit Agerpres. Reactia acestuia vine in contextul unei declaratii a lui Vasile Dincu, presedintele CN al PSD, care a afirmat ca nu exclude o guvernare…