- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat, miercuri, la Profit TV, ca „partenerul privilegiat” al social-democraților este „evident Nicolae Ciuca”. „Prin natura functiei, noi lucram cu premierul Ciuca foarte bine la Guvern, Nu exista nicio diferenta intre ministri (...) Este o fire pozitiva…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat duminica, de la Prima TV, ca Rusia nu a raspuns pana in acest moment invitatiei de a vedea scutul de la Deveselu si sustine ca se indoieste ca Rusia va accepta reciprocitatea la aceste lucruri.

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu (PSD), este de parere ca actuala coaliție de guvernare va mai rezista cel puțin doi ani. „Nu se rupe coaliția nici anul acesta și nici anul viitor”, a spus Dincu la Digi24, raspunzand pe aceasta tema. Intrebat daca vor candida impreuna la alegerile din 2024, Dincu a…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, sustine ca Rusia nu este o amenintare directa pentru Romania, in acest moment, dar este o amenintare pentru securitatea din zona, precizand ca tara noastra trebuie sa fie tot timpul pregatita pentru orice. Vasile Dincu a fost intrebat, vineri, la Digi 24,…

- PENSIILE MILITARE sub 2500 de lei: MAJORARE DE 10% din anul 2022: „Avem foarte mulți pensionari sub 2500 de lei, ne permitem aceasta majorare” PENSIILE MILITARE sub 2500 de lei: MAJORARE DE 10% din anul 2022: „Avem foarte mulți pensionari sub 2500 de lei, ne permitem aceasta majorare” Ministrul Apararii,…

