Stiri pe aceeasi tema

- Surse politice spun ca deși Nicolae Ciuca a anunțat in ședința Biroului Executiv al PNL ca vrea sa se retraga, acesta ar fi in continuare propunerea de premier agreata, inclusiv in randurile social-democraților, fiind vazut drept persoana cea mai potrivita sa negocieze cu PSD formarea unei majoritați…

- Vasile Dincu, președintele Consiliului Național al PSD, ofera o prima reacție la decizia lui Nicolae Ciuca de a-și depune mandatul de premier propus. Dincu este de parere ca Nicolae Ciuca ar trebui propus din nou, fiind o persoana care poate sa obțina mai ușor susținerea altor partide. Vasile Dincu…

- In ședința de luni dimineața a Biroului Politic Național a PSD, social-democrații au decis prin vot ca nu vor vota miercuri Cabinetul Ciuca, singura speranța a liberalilor in acest moment atarnand de negocierile ”la bucata” pe care le duc oamenii lui Cițu cu fiecare parlamentar in parte. Surse din PSD…

- Vasile Dincu, președintele Consiliului Național al PSD, spune ca PSD nu va merge cu o propunere de premier la Cotroceni, in cazul in care guvernul propus de Nicolae Ciuca va pica la votul de investitura, pentru ca este clar ca nici social-democrații nu pot forma o majoritate. Mai degraba, spune liderul…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca liderii politici au „intins” deja prea mult rabdarea romanilor si este cazul sa fie luata o decizie in privinta crizei politice. „In ceea ce priveste criza politica, eu fac un apel la toti liderii politici cu reprezentare parlamentara ca deja intindem prea…

- Social-democrații nu vor sa susțina un guvern minoritar pe o perioada limitata pentru ca in 6 luni nu poți rezolva probleme majore ale țarii și ar vrea discuții pe o guvernare pana in 2024, a declarat miercuri, la Gold Fm, președintele Consiliului Național PSD, Vasile Dincu. In cursul dimineții,…

- Soarta țarii se decide prin SMS: Membrii PSD intrebați prin mesaje daca doresc guvernare alaturi de PNL. Reprezentanți din ALBA confirma „demersul” Soarta țarii se decide prin SMS: Membrii PSD intrebați prin mesaje daca doresc guvernare alaturi de PNL. Reprezentanți din ALBA confirma „demersul” Situația…

- PSD o da la-ntors. Liderul social-democraților pare sa-și fi nuanțat poziția privitoare la susținerea unui guvern minoritar. Intrebat despre aceasta varianta, inainte de ședința Biroului Permanent Național al PSD și de consultarile de la Palatul Cotroceni, liderul PSD a spus ca așteapta sa vada cum…