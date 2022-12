Stiri pe aceeasi tema

- Social democratul Vasile Dincu a declarat, intrebat de ce s-a retras din functia de ministru si daca au existat presiuni, ca ”ajungea intr-o situatie in care sa nu isi poata continua activitatea asa cum ar fi dorit”. Fostul ministru al Apararii, Vasile Dincu a declarat marti, in emisiunea Talk News…

- Fostul ministru al Apararii, Vasile Dincu a declarat marti la Prima News TV despre decizia de a parasi postul de ministru, ca a simțit ca i se blocheaza unele proiecte, conform News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Liderul USR Catalin Drula a declarat miercuri, in emisiunea Talk News de la Prima News TV, despre esecul Schengen, ca este credinta sa si este responsabilitatea sa ca lider al Opozitiei sa o spuna ca am fost prost si insuficient reprezentanti in aceasta discutie, si de Bode, si de Ciuca si de Aurescu,…

- Senatorul Florian Bodog (PSD), a declarat luni in emisiunea Talk News de la Prima News TV, despre spitalul regional de la Iasi, ca nu ar trebui sa nu ne apucam sa ne razgandim cu privire la locatie, lucru care intelege ca se intampla in momentul de fata la Iasi, pentru ca este extrem de grav. El…

- Cronica unui eșec neasumat, așa iși intituleaza analiza fostul ministru al Apararii, profesorul Vasile Dincu, privind eșecul Romaniei de a adera la Schengen. Momentul de joi „ne arata adevarata poziție a Romaniei in Europa și in lume”, este de parere Dincu. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat ieri, referitor la momentul in care PSD va veni cu propunerea pentru ministerul Apararii, dupa demisia lui Vasile Dincu, ca se va intampla cat de curand. El a mentionat ca in momentul acesta, ministerul Apararii are la conducere omul care a condus acel minister…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la INDAGRA, referitor la momentul in care PSD va veni cu propunerea pentru ministerul Apararii, dupa demisia lui Vasile Dincu, ca se va intampla cat de curand. El a mentionat ca in momentul acesta, ministerul Apararii are la conducere omul care a…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a comentat demisia lui Vasile Dincu de la ministerul Apararii susținand ca a crezut ca ”s-a depașit momentul”, facand astfel referire la declarațiile anterioare ale lui Dincu, cu privire la o eventuala negociere a Ucrainei cu Rusia. Șeful social-democraților a mai precizat…