- Grupurile parlamentare ale Partidului Social Democrat din Camera Deputatilor si Senat l-au propus, vineri, pe senatorul PSD Vasile Dincu sa ocupe functia de presedinte al Delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a NATO, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Modificarile aduse Legii cadastrului si publicitatii imobiliare au fost declarate neconstitutionale, au decis marți judecatorii Curții Constitutionale a Romaniei. Deputatii USR si de la Forta Dreptei au sesizat Curtea Constitutionala cu privire la modificarile aduse Legii cadastrului, apreciind ca prin…

- Dumitru Ivanov a fost ales in funcția de președinte al PAS Youth, aripa de tineret a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Decizia a fost luata in cadrul ședinței Congresului Național al PAS Youth din 22 ianuarie. Dumitru Ivanov deține funcția de consilier municipal PAS și secretar al fracțiunii…

- Ministerul Economiei va continua investitiile in 2023 pentru ca Romania sa aiba capacitatea sa produca munitie, atat pentru necesarul intern cat si la nivel regional, a declarat luni ministrul Economiei, Florin Spataru, in cadrul dezbaterii proiectului de buget pentru anul urmator. „Avem in cursul anului…

- Este vorba despre un proiect de lege (526/2022) care vrea sa modifice Legea 17 din 2000 privind asistența sociala a persoanelor varstnice. Proiectul a fost adoptat deja de Senat, fiind prezentat și in Camera Deputaților, care este for decizional. „Proiectul de lege prevede reglementarea mecanismului…

- Sustinerea antreprenoriatului autohton si egalitatea de gen au fost subiectele principale abordate de oficialii prezenți la Gala Future Economy, organizata de Ziarul News in parteneriat cu Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton (ADAA). In cadrul evenimentului a fost premiata excelenta…