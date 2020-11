Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații a declarat, la Digi24, ca medicul erou de la Piatra Neamț, Catalin Denciu este in stare grava, in Belgia i s-a facut dializa. Inainte de a fi transferat in Belgia, i s-a facut un test COVID, iar acesta a fost pozitiv, deși mai fusese infectat in primavara. Nelu Tataru și-a cerut…

- Autoritațile uneia dintre cele mai prospere țari din Europa, lovite grav de pandemia de coronavirus, iau in calcul foarte serios introducerea de masuri valabile doar in situație de razboi. Elveția și-a prezentat planul medical pe fondul creșterii incontrolabile a infectarilor cu noul coronavirus. In…

- Autoritațile din Cluj propun intrarea in carantina a localitaților Sic și Savadisla, o decizie in acest sens urmand sa fie luata joi seara, in ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj. Prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean, a anunțat ca in ședința de joi seara a CJSU Cluj…

- In ultimele 24 de ore, la nivel național, s-au inregistrat 1.591 de cazuri noi de COVID – 19, in condițiile in care au fost prelucrate 6.537 de teste, ceea ce indica o rata a infectarilor de peste 24,3%. Potrivit informațiilor funizate de Ministerul Afacerilor Interne (MAI), pana astazi, 5 octombrie,…

- Inspectorul Școlar General al Capitalei, Ionel Pușcaș, a fost confirmat cu noul coronavirus, a declarat inspectorul general adjunct Marina Manea. In consecința, toți contacții direcți, printre care inspectori școlari adjuncți, au intrat de duminica in izolare. “Este confirmat pozitiv. Noi suntem in…

- 14 politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui sunt confirmati pozitiv cu noul coronavirus, au transmis reprezentantii institutiei. Politistii testati pozitiv la SARS-CoV-2 se afla in carantina sau in izolare la domiciliu, potrivit unor decizii primite din partea reprezentantilor…

- Judetele Alba si Cluj au fost introduse de autoritatile germane pe lista zonelor de risc epidemiologic din Romania, iar cei care vin din aceste zone sunt obligati sa se autoizoleze, informeaza joi Ministerul Afacerilor Externe, relateaza Agerpres. Potrivit MAE, la acest moment, alaturi de municipiul…

- Ziarul Unirea Fostul selecționer, Anghel Iordanescu, confirmat cu noul coronavirus. Care este starea lui Anghel Iordanescu, fostul selecționer, a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus si are simptome specifice, insa starea de sanatate a fostului selectioner este sub control deocamdata, potrivit…