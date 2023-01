Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul are raspunderea de a gasi solutii pentru asigurarea conditiilor de facilitare a cresterii natalitatii in Romania si dispune de resursa financiara pentru implementarea unor programe in acest sens, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciuca, citat de Agerpres. Seful Executivului a participat, ieri,…

- Liderii coaliției de guvernare au stabilit luni, in cadrul unei ședințe in care au discutat despre pensii, ajutoarele sociale oferite persoanelor vulnerabile, bugetul de stat pe 2023 și facturile la energie, ca pensiile vor crește cu 12,5% de la 1 ianuarie anul viitor, au declarat surse politice pentru…

- Liderii coaliției de guvernare au stabilit luni, in cadrul unei ședințe in care au discutat despre pensii, ajutoarele sociale oferite persoanelor vulnerabile, bugetul de stat pe 2023 și facturile la energie, ca pensiile vor crește cu 12,5% de la 1 ianuarie anul viitor, au declarat surse politice pentru…

- Liderii coaliției de guvernare PSD – PNL – UDMR s-au intalnit luni, 21 noiembrie, intr-o ședința in care s-a discutat despre pensii, ajutoarele sociale oferite pentru persoanele vulnerabile, bugetul de stat 2023 și facturile la energie. Coaliția a decis creșterea punctului de pensie cu 12,5 la suta,…

- Marius Budai, ministrul Muncii, a vorbit, duminica seara, la Romania TV, despre majorarea pensiilor și despre ceea ce se va intampla din 2023. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat joi, 27 octombrie, la Antena 3, ca pensiile se vor majora „cel putin cu 10%” din 1 ianuarie 2023, dar a precizat ca nu vrea sa faca „o licitație de procente” și ca prefera sa ramana rezervat, referitor la o posibila majorare cu 15%.Budai a spus ca PSD a propus…

- Romania are unda verde pentru majorarea pensiilor romanilor! Dupa demersurile facut de ministrul Muncii, Marius Budai, premierul Nicolae Ciuca a reușit sa dea o adevarata lovitura la Bruxelles.Mai precis, șeful Guvernului a obținut mult dorita modificare a... Citește AICI ce UNDA VERDE a primit premierul…

- Presedintele Klaus Iohannis susține creșterea pensiilor odata cu inflația. Șeful statului a avansat și un procent de 15% pentru majorarea pensiilor, dar a avertizat ca depinde daca permite bugetul de stat. Despre marirea salariilor, presedintele Iohannis a precizat ca si acestea trebuie corelate cu…