Vasile Dîncu pregătește ruperea PSD Președintele Consiliului Național al PSD, senatorul clujean Vasile Dincu, a inceput sa fie extrem de agitat in ultima vreme dintr-un motiv care-l definește inca de pe vremea cabinetului Nastase. Motivul este unul foarte simplu. Cand nu este bagat in seama, Dincu devine vocal și agita apele, adica baga zazanie intre cei cu care intra in contact. Ca atare, recent el a spus ca PSD nu comunica bine, adica cei doi din conducerea partidului Marcel Ciolacu și Paul Stanescu. Dar, potrivit informațiilor noastre, prin aceste afirmații Dincu deja a pregatit terenul pentru ruperea PSD și crearea unui partid… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

