- Pachetul de legi privind securitatea nationala este finalizat si va fi trimis in Parlament, a anuntat, joi, ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu. El a precizat ca cere, prin noile prevederi, creșterea veniturilor militarilor, rezerviștilor și veteranilor, pentru ca este „trist” in fiecare seara.…

- Cardinalul romano-catolic Joseph Zen, 90 de ani, arestat miercuri in baza noii legi a securitatii nationale impusa de China in Hong Kong, sub acuzatii de coluziune cu forte straine, fiind eliberat pe cautiune cateva ore mai tarziu.

- Dincu: Legea privind stagiul militar voluntar intra in circuitul de avizare Ministrul apararii, Vasile Dîncu. Foto: Cristina Moise Legea privind stagiul militar voluntar va intra în circuitul de avizare în foarte scurt timp, a anuntat aseara ministrul Apararii Nationale, Vasile…

Proiectul anunțat de ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, ar putea fi lansat in aproximativ o luna, iar cei care se vor inscrie in acest program vor fi remunerati si li se vor asigura toate...

- Activitațile de zbor cu aeronavele MiG-21 Lancer din dotarea Fortelor Aeriene Romane au fost suspendate incepand de astazi. Masura a fost luata in scopul imbunatatirii aeronautice, avand in vedere incidenta considerabila a evenimentelor si accidentelor de aviatie inregistrate pe timpul exploatarii aeronavelor…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a anunțat ca armata Rusiei nu va opri atacurile pe durata noilor negocieri cu reprezentanții Ucrainei. De altfel, la nicio runda de negocieri nu au fost oprite operațiunile militare de atac. Serghei Lavrov a afirmat ca, la prima runda a negocierilor, presedintele…

- In cazul unui conflict militar in Romania, vor fi mobilizați doar cei care au facut armata și au urmat stagiul sau pregatire militara, spune ministrul Apararii, Vasile Dincu. Dupa ce in mediul online au existat nemulțumiri cu privire la o „rezerva militara naționala” din care sa faca parte toți barbații…