- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, afirma ca nu exista date conform carora Rusia ar planifica un atac la gurile Dunarii sau asupra Republicii Moldova, insa autoritatile romane sunt "vigilente" si flancul estic al NATO este pregatit pentru orice situatie. El remarca o "alta faza" a propagandei…

- MApN: Armata Romaniei nu are militari in Republica Moldova Ministrul apararii, Vasile Dîncu. Foto: Cristina Moise Ministerul Apararii Nationale precizeaza ca, în perioada curenta, Armata României nu are militari în Republica Moldova, pentru a participa la exercitii sau alte…

- Parlamentul de la Chisinau a interzis folosirea simbolisticii de razboi a Rusiei – literele „Z" si „V" si panglica bicolora negru-portocalie, numita si panglica Sfantului Gheorghe. Opozitia socialista si comunista de la Chisinau spune ca decizia este una provocatoare, dezbina societatea si ingradeste…

- Pe masura ce invazia rusa a Ucrainei continua, cetațenii Republicii Moldova se confrunta cu o stare de anxietate crescuta. Ei se intreaba cu teama daca micuța lor țara din estul Europei, de aproximativ 2,6 milioane, este urmatoarea care va intra in atenția Moscovei – noteaza Euronews. In același timp,…

- Peste 255.000 de refugiati au intrat în Republica Moldova de la începutul razboiului din Ucraina, a declarat, luni, pentru agerpres.ro, ministrul de Interne al Republicii Moldova, Ana Revenco. Din totalul celor 255.000 de refugiati care au tranzitat frontierele dintre Ucraina…

- Ministrul apararii nationale, Vasile Dincu, a participat luni, 28 februarie, la reuniunea extraordinara a ministrilor apararii din statele membre ale Uniunii Europene, in format videoconferinta, anunta MApN. Potrivit sursei citate, discutiile reuniunii au vizat situatia din Ucraina, ca urmare a atacului…

- In marja sedintei comune a Guvernelor Romaniei si Republicii Moldova, desfasurata vineri, la Chisinau, ministrul roman al Apararii, Vasile Dincu, si omologul sau din Republica Moldova, Anatolie Nosatii, au semnat un Protocol privind colaborarea in domeniul invatamantului militar.

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a intalnit astazi, cu ambasadorul Federației Ruse la Chișinau, Oleg Vasnețov. Oficialii au facut un schimb de pareri despre cele mai importante subiecte de pe agenda bilaterala dintre cele doua țari, transmite presa din Republica Moldova.Potrivit…