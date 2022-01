Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, crede ca Rusia, in situatia pe care o desfasoara la granita cu Ucraina, urmareste sa stearga urmele infrangerii din Razboiul Rece si ca se incearca si reconstruirea memoriei glorioase a URSS. Vasile Dincu a fost intrebat, duminica, la Prima Tv, ce urmareste…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, crede ca Rusia, in situatia pe care o desfasoara la granita cu Ucraina, urmareste sa stearga urmele infrangerii din Razboiul Rece si ca se incearca si reconstruirea memoriei glorioase a URSS. Vasile Dincu a fost intrebat, duminica, la emisiunea Insider Politic, de la…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, considera ca nu este posibil sa fim abandonati de americani in contextul situatiei din Ucraina, pentru ca Romania este una dintre cele mai importante tari din NATO. El a precizat ca noua Armata Romana s-a format in Afganistan, in Irak, alaturi de marile armate NATO.…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, crede ca Rusia, in situatia pe care o desfasoara la granita cu Ucraina, urmareste sa stearga urmele infrangerii din Razboiul Rece si ca se incearca si reconstruirea memoriei glorioase a URSS. Vasile Dincu a fost intrebat, duminica, la emisiunea Insider Politic, de la…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, considera ca este imposibil ca Romania sa fie abandonata de aliații americani, in contextul situatiei din Ucraina, țara noastra fiind „una dintre cele mai importante tari din NATO”. El a precizat ca noua Armata Romana s-a format in Afganistan, in Irak, alaturi de marile…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a afirmat ca exista posibilitatea sa se ajunga la un conflict armat in Ucraina, dar nu stie ce tip de conflict va fi, precizand ca Romania se pregateste pentru ce este mai rau, acesta fiind rolul Armatei si al politicii. Vasile Dincu a fost intrebat, duminica,…

- Administrația de la Washington inca nu a stabilit daca Rusia intenționeaza sa atace Ucraina. Insa din punct de vedere militar Moscova are acum totul pentru a efectua un atac rapid, a declarat vineri șeful Pentagonului, Lloyd Austin, relateaza agenția de presa rusa Interfax. „Nu știm daca au…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, și-a exprimat joi îngrijorarea în legatura cu tensiunile crescânde dintre Moscova și Ucraina, dar a facut și o gafa, spunândUniunea Sovietica în loc de Rusia, potrivit AFP.În cadrul unei conferințe de presa la Seul,…