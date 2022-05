Stiri pe aceeasi tema

- Romania monitorizeaza cu mare atentie situatia din Marea Neagra si posibila dezvoltare a conflictului militar al Federatiei Ruse spre Odesa si ramane preocupata de faptul ca Marea Neagra nu este, practic, deschisa pentru circulatia internationala, a afirmat ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu,…

- Comandanții forțelor de marina militara din Europa s-au reunit la București, miercuri și joi, iar ministrul apararii, Vasile Dincu, le-a spus ca Romania urmarește cu atenție posibila extindere a conflictului spre Odesa, in condițiile in care „se poarta lupte in Marea Neagra, forțele ruse fiind, de fapt,…

- Romania va participa pe 5 mai, la Sofia, la primul grup de lucru regional, parte din Platforma Energetica a Uniunii Europene de achizitii in comun a gazelor naturale, in cadrul caruia se va discuta despre solutiile pentru securitatea in aprovizionarea cu energie, a anuntat, luni, ministrul Energiei,…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, crede ca afirmatiile presedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, potrivit carora Rusia ar putea ataca Polonia si Romania, sunt speculatii, precizand ca nu crede ca exista dovezi pentru asa ceva si autoritatile nu iau in calcul acest scenariu. Dincu a fost intrebat,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi NATO sa furnizeze tarii sale „un ajutor militar fara restrictii”, pentru ca ea sa poata face fata armatei ruse, pe care Kievul o infrunta pentru moment „in conditii inegale”, relateaza AFP. „Pentru a ne salva oamenii si orasele, Ucraina are nevoie…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a cerut miercuri Chinei sa condamne invadarea Ucrainei de catre Rusia. Cu o zi inainte de summitul NATO de la Bruxelles, Stoltenberg a subliniat ca membrii NATO se confrunta cu un mediu de securitate fundamental schimbat, in care guvernele autoritare sunt…

- Ministrul apararii nationale, Vasile Dincu, a participat luni, 21 martie, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe.Agenda reuniunii s a concentrat pe doua teme majore, ce au vizat Busola Strategica, respectiv agresiunea militara a Federatiei Ruse impotriva Ucrainei. In cadrul unei sesiuni…