PSD ia in calcul varianta de a accepta o candidatura la Președinție din partea unui candidat din afara partidului, a unui intelectual de stanga, in jurul caruia sa se creeze o platforma de susținere. Intrebat despre posibilitatea ca Mircea Geoana sa participe la alegerile prezidențiale, Vasile Dincu a raspuns: „Mircea Geoana are multe calitați pentru a fi un candidat serios. Nu s-a discutat acest lucru inca in partid. Noi am stabilit de principiu ca acel care va fi candidat, indiferent ca vine din afara sau dinauntru, va trece printr-o alegere la nivel local, ca sa-i construim un suport pentru…