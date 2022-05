Stiri pe aceeasi tema

- Pachetul de legi privind securitatea nationala este finalizat si va fi trimis in Parlament, a anuntat, joi, ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu. „Am finalizat in aceste luni intreg pachetul privind securitatea nationala. Il vom aduce in Parlament, il vom discuta si in partid, in comisiile parlamentare.…

- Romania are nevoie sa se inarmeze cu submarine, considera ministrul Apararii, Vasile Dincu. Acesta susține ca Marea Neagra s-a aglomerat si ”este plina de rechini”, prin urmare Romania trebuie sa achiziționeze submarine pentru ca este important ”sa ai lucrul tau”. ”Delfinul e singurul submarin-scoala.…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 69. Rusia a bombardat orasul Lvov seara trecuta si regiunea Donetk. Cel putin 21 de oameni au murit, iar alti 27 au fost raniti doar in Donetk. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski anunta ca 156 de civili au fost scosi din uzina Azovstal si au ajuns la Zaporojie. Vicepremierul…

- ”Nu a fost decat un atac la site-ul nostru de prezentare, pentru transparenta si relatii publice, deci, la o platforma exterioara, care nu are in spate nicio baza de date, nimic. Nu, este un atac simbolic mai degraba, care incearca sa arate ca nu functioneaza, sau sa iti plaseze ceva, un alt mesaj,…

- Cat caștiga un rezervist voluntar din armata. Posturile, la mare cautare dupa majorarea soldelor. Sunt platiți și cand stau acasa Majorarea soldelor pentru rezerviștii militari a adus un aflux de candidați pentru aceste posturi. Un rezervist poate primi aproximativ 3.000 de lei in perioada in care face…

- Ministrul apararii naționale, Vasile Dincu, s-a intalnit vineri, 22 aprilie, cu ministrul de externe ucrainean, Dmytro Kuleba, aflat in vizita oficiala in Romania, iar discuțiile au vizat situația de securitate determinata de razboiul declanșat de Federația Rusa asupra Ucrainei in data de 24 februarie,…

- La Mihail Kogalniceanu va merge si ministrul Apararii franceze, Florence Parly, care se va intalni cu militarii trimisi de Franta in tara noastra. Totodata, vor fi prezenti si ministrul Apararii, Vasile Dincu, si seful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu. Batalionul francez reprezinta…

- Armata rusa va continua operațiunea militara in Ucraina pana la atingerea obiectivelor sale, a declarat marți ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, la o conferința telefonica, informeaza Interfax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…