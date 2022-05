Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Dincu, ministrul Apararii, a declarat ca are pregatit in curand un proiect de lege care insa nu prevede reintroducerea obligativitații stagiului militar in randul tinerilor. Cei care iși doresc vor avea posibilitatea sa faca un stagiu militar de cateva luni și vor fi și platiți pentru asta. Militarii…

- Coaliția de guvernare a dat marți chix in Parlament. Cu largul concurs al deputaților PNL, a fost ținuta in viața legea care introduce alegerea in doua tururi de scrutin a primarilor și a șefilor de CJ. Acest proiect depus de AUR și susținut și de USR și de parlamentarii lui Ludovic Orban din 'Forța…

- Coaliția de guvernare s-a reunit, luni dupa-amiaza, pentru a definitiva un plan de masuri sociale și economice in actuala criza generata de creșterea prețurilor. Printre masurile convenite se numara, spun surse din coaliție: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dincu, ministru al Apararii, a declarat joi, la Cluj, referitor la posibila schimbare a lui Florin Citu din functia de presedinte al PNL, ca nu crede ca aceasta ar afecta coalitia de guvernare, deoarece "sunt mai importante tintele decat persoanele".

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi seara, ca este multumit de modul in care functioneaza Guvernul, chiar daca in coalitie lucrurile inca nu sunt perfect armonizate. Seful statului apreciaza ca actuala coalitie a fost construita pentru a guverna in acest moment si nimeni nu poare spune ce va…

- Marea coalitie de guvernare din Romania va rezista cel putin pana la alegerile generale din 2024, in ciuda unor divergente de politica, si se va folosi de majoritatea sa parlamentara pentru a implementa reforme pe termen lung, a declarat miercuri presedintele PSD, Marcel Ciolacu, intr-un interviu pentru…

- Romanii se confrunta cu facturi uriașe la energie in aceasta iarna! Președintele PSD Marcel Ciolacu crede ca scumpirile la electricitate si gazele naturale sunt cauza actualei inflatii. Social-democratul a precizat ca acesta „nu este un reproș” la adresa actualilor parteneri de guvernare, ci „un adevar”,…