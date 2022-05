Stiri pe aceeasi tema

- 9 mai este ziua in care conducerea sovietica s-a demnat sa anunțe victoria poporului sovietic. Actul de capitulare a Germaniei a fost semnat la 7 mai 1945. Churchill și Truman au anunțat capitularea Germaniei pe 8 mai (in Marea Britanie era dupa-amiaza, in SUA era dimineața). 8 mai in Paris. Francezii…

- Sapte din zece romani (70%) vor petrece sarbatorile de Paste in propria casa, alaturi de familia restransa, iar suma medie pe care utilizatorii de internet din mediu urban intentioneaza sa o cheltuiasca pentru produse alimentare si bauturi cu aceasta ocazie este de 533 lei, releva datele unui studiu…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin se pot întâlni la Istanbul în zilele urmatoare. Declarația a fost facuta de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, noteaza Unian.net. Potrivit lui Erdogan, acordurile încheiate între…

- Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu, a anunțat ca autoritațile vor cauta o alta soluție daca asocierea francezo-romana care a caștigat licitația pentru cele patru corvete multifuncționale de care au nevoie Forțele Navale nu va semna contractul cu statul roman pana la finalul lunii aprilie, informeaza…

- „Din pacate, de mai bine de patru ani avem procese, apoi o perioada de negociere foarte lunga. E o asociere dintre romani si francezi care, dupa cum vad in ultima vreme, nu functioneaza foarte bine. La cererea celor doi asociati, am mai facut o prelungire de doua luni. In foarte scurt timp, insa, la…

- Inmatricularile de masini noi in Europa s-au deteriorat si mai mult in februarie, dupa ce au atins un minim record in ianuarie, deoarece intreruperile lantului de aprovizionare au continuat sa afecteze sectorul auto din intreaga regiune, potrivit datele Asociatiei producatorilor de automobile din regiune…

- Numarul de vehicule noi inmatriculate in Uniunea Europeana, Marea Britanie si Asociatia Europeana de Liber Schimb (EFTA) a scazut in februarie cu 5,4%, pana la 804.028 de unitati, marcand a opta luna consecutiva de scaderi. Inmatricularile de masini au variat puternic de la o tara la alta, cu scaderi…

- Alte 668 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 119 in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri noua sint asociate cu contact in afara țarii: 4-Ucraina, 1-Germania, 1-Italia, 1-Danemarca, 1-Marea Britanie, 1-Rominia. Numarul total de teste…