- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, este de parere ca actuala coalitie de guvernare nu va fi afectata in cazul unei schimbari a conducerii Partidului National Liberal (PNL), in contextul in care o parte din liderii liberali sunt nemultumiti de Florin Citu, actualul presedinte al formatiunii.

- O gradinița particulara din Bistrița s-a oferit sa școlarizeze gratuit copii din Ucraina, in perioada refugiului lor in Romania. „Incercam sa oferim stabilitate și normalitate pentru cat mai multe familii. Ne-am oferit sa asiguram locuri de cazare, locuri de munca și acces la educație și școlarizare”,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, joi seara, dupa sedinta de guvern, ca pe luna decembrie a primit facturi la energie electrica si gaze naturale de aproximativ 1700 de lei si, avand in vedere ca sta in chirie la un proprietar persoana juridica, nu spera sa beneficieze de o compensare.…

- O cabana de lemn din județul Cluj a luat foc in noaptea de duminica spre luni. Persoanele aflate in interior au reușit sa se salveze, anunța Mediafax. Incendiul s-a produs in localitatea Cațcau. Potrivit ISU Cluj, pompierii din Detașamentul Dej au intervenit in cursul nopții pentru a stinge…

- Liberalii se reunesc la începutul saptamânii în prima ședința de partid pe noul an. Pe agenda de lucru se afla tema certificatului verde dar și propunerea unui nou ministru pentru portofoliul Digitalizarii. Potrivit surselor HotNews.ro, conducerea PNL trebuie sa aleaga între…