Stiri pe aceeasi tema

Romania, Polonia si tarile baltice intra sub umbrela Germaniei - Berlinul vrea sa cumpere sistemul israelian antiracheta de tip Arrow 3, pentru a se apara de Rusia

Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a explicat, la Digi24, ce vor face soldații NATO care o sa fie trimiși in Romania. El a dat asigurari ca soldații NATO nu vin sa atace Rusia, ci sa apere țara noastra in cazul unui atac.

Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, a afirmat luni seara ca Regina Maria a fost o figura inteligenta, curajoasa si puternica, un simbol al romanilor in momente dificile, care "a iubit Romania si a fost extrem de iubita de romani", informeaza Agerpres.

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a scris, joi, intr-un mesaj pe Twitter, dupa intalnirea cu premierul spaniol Pedro Sanchez, aflat in vizita oficiala in Romania, ca acesta este "un lider care a promovat activ nevoia unui plan de rezilienta", relateaza News.ro.

Cozile la produsele de stricta necesitate nu sunt doar in Romania. In Bulgaria isteria este și mai mare. Cozi kilometrice se intalnesc in toata țara la supermarketuri și hypermarketuri. Cozile s-au format inca dinainte de deschiderea magazinelor, relateaza flashnews.bg

Ziua Internationala a Femeii se sarbatoreste pe 8 martie. Istoria acestei zile este strans legata de lupta pentru drepturi civile.

Premierul Nicolae Ciuca a anunțat duminica seara, la Digi24, ca Romania va folosi din toamna gaz lichefiat din SUA, ca alternativa la gazul rusesc.

Președintelui Casei Naționale de Asigurari de Sanatate a semnat ordinul care stabilește procedura prin care cetățenii straini sau apatrizii proveniți din zona conflictului armat din Ucraina pot accesa servicii medicale in Romania.