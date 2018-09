Stiri pe aceeasi tema

- Intre 1 și 23 septembrie, 400 de tineri din 46 de tari vin pe scena Ateneului Roman pentru a caștiga un trofeu in cadrul ediției 2018 a Concursului Internațional George Enescu. Programul complet al competiției include recitaluri extraordinare și concerte cu orchestra.

- "Este o ineptie care a prezentat-o acelasi Dragnea, care este din ce in ce mai rupt de realitate si care este clar ca altceva in afara de dorinta de a scapa de puscarie nu mai are in cap", a spus Orban, la Parlament, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL, intrebat cu privire la faptul ca suspendarea…

- Directorul Scolii „Tudor Vladimirescu” din Targoviste, George Badea, a scris pe pagina sa de Facebook, la scurt timp de la aparitia in presa a textului vulgar ditribuit pe contul sau, ca „orice s-ar spune, din punct de vedere literar e un model”.

- ZODIILE DE AER Gemenii, Balanțele și Varsatorii vor fi profund marcați de anumite evenimente din familie. Vor avea cateva zile, in special miercuri, joi și vineri in care vor face o calatorie mentala in copilarie incercand sa repare cu mintea ceea ce considera ca a fost greșit și i-a adus…

- Rosiile sunt unele dintre cele mai consumate legume din lume, insa cu siguranta exista numeroase lucruri pe care oamenii nu le cunosc despre acestea. Rosiile sunt originare din Anzi, au fost cultivate pentru prima data de azteci si incasi in anii 700 i.Hr. Primele tipuri de rosii nu au avut culoare…

- Selectionerul Angliei, Gareth Southgate, a opinat ca, in pofida esecului cu Belgia (0-1), din ultimul meci al Grupei G din cadrul Cupei Mondiale din Rusia, acesta a fost plin de invataminte pentru nationala Albionului inainte de faza a doua a competitiei. ''Cred ca acest meci a fost un test…

- Directorul și principala vedeta a postului Antena 3, Mihai Gadea, susține ca a primit foarte multe amenințari cu moartea in ultimele zile, asta pentru ca are un alt punct de vedere fața de protestatari.EXCLUSIV Suspendarea președintelui e trecuta pe linie moarta: Prioritate ZERO - modificarile…

- Un clasament mondial realizat in fiecare an asupra tuturor companiilor aeriene si aeroporturilor plaseaza compania Tarom pe locul 49 din 72 din punct de vedere al satisfactiei clientilor, iar Aeroportul Otopeni pe locul 116 din 141.