In 2007, Vasile Dincu a demisionat din funcția de vicepreședinte al PSD, acuzandu-l pe Mircea Geoana ca "i-a ingradit libertatea de gandire și de exprimare".

Cozmin Gușa a zis ca face demersuri zilnice pentru ca sociologul sa revina in PSD.

"Fac demersuri cotidiene catre Vasile Dincu pentru a reveni in PSD. Sa vedem daca putem concretiza aceste lucruri. Aș dori ca și alți oameni sa se implice pentru ca altfel nu vom putea ieși din acest marasm al dezbaterilor interne de partid. In fiecare partid este așa”, a zis Cozmin Gușa la Realitatea PLUS.

Vasile Dincu este de profesie…