- Romania poate deveni un hub care sa furnizeze securitate in zona, “ramane sa fim destul de destepti, destul de rapizi si sa actionam”, insa va trebui gasita o formula pentru a elimina o parte din “fricile generate de neincrederea in stat, in politicieni, in institutii”, a declarat, vineri, ministrul…

- Patru soldați britanici, inclusiv un tanar care facea parte din garda reginei, au fugit din țara pentru a lupta impotriva forțelor invadatoare ale lui Vladimir Putin. Autoritațile se tem ca, daca vor fi prinși, Rusia va crede ca Regatul Unit a intrat in r

- Un proiect de lege la care se lucreaza in ultimele zile in Guvernul Romaniei presupune inscrierea barbaților romani incorporabili cu varste cuprinse intre 18 și 60 de ani intr-o rezerva de razboi. Legea discutata de Guvern prevede și „situația de criza”, in cazul in care conflictul dintre Rusia și Ucraina…

- Guvernul va face modificari legislative care sa permita masuri rapide in contextul razboiului din Ucraina, a anunțat luni ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu, citat de Europa FM. Potrivit draftului de act normativ, consultat de Europa FM, CSAT poate impune situația de criza, la propunerea ministrului…

- Pacea in Europa a fost destabilizata de acțiune flagranta și barbara a Federației Ruse de a rescrie arhitectura europeana de securitate, spune Vasile Dincu. El afirma ca Romania doneaza Ucrainei muniție, combustibil, echipament militar de protecție, dar și alimente, apa și materiale sanitare. „Pacea…

- Pe fondul unui posibil razboi intre Rusia și Ucraina, tot mai multe persoane se intreaba unde ar putea sa se adaposteasca in cazul in care lucrurile escaladeaza. Ministrul Apararii, Vasile Dincu, ii asigura pe romani ca sunt in siguranța, ceea ce inseamna ca Romania are și ea adaposturi de protecție…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat sambata, in timpul unei emisiuni la Digi24 din 22 ianuarie a.c., ca „Romania și NATO nu vor intra intr-un razboi de tip militar”. El susține ca in acest moment „ne aflam in timpul unui razboi hibrid” și ca Romania „se pregatește serios” pentru un eventual…