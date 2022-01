Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat vineri seara, la Arad, ca Romania nu mai are nevoie sa ceara garantii suplimentare, pentru ca este membra a celei mai importante aliante politico-militare in acest moment, dupa ce Rusia a cerut retragerea forțelor NATO din Romania și Bulgaria, informeaza…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat vineri seara, la Arad, cu privire la ultimele evolutii legate de Rusia, Ucraina si NATO, ca Federatia Rusa „incearca sa traga o noua Cortina de Fier”, fiind o noua forma de impartire a sferelor de influenta.

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, vineri, la Timisoara, ca nu este nevoie in acest moment sa ne pregatim pentru razboi, deoarece "nu este cazul ca Romania sa intre in razboi, asa cum uneori vedem in fake news-uri". "Nu este cazul, si as vrea sa precizez asta pentru ca populatia…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, vineri, la Timisoara, ca nu este nevoie in acest moment sa ne pregatim pentru razboi, deoarece „nu este cazul ca Romania sa intre in razboi, asa cum uneori vedem in fake news-uri”. „Nu este cazul, si as vrea sa precizez asta pentru ca populatia…

- „Nu este cazul, si as vrea sa precizez asta pentru ca populatia sa stie foarte bine, nu este cazul ca Romania sa intre in razboi, asa cum uneori vedem in fake news-uri. Acum doua zile, secretarul general NATO, Stoltenberg, a spus ca NATO, in cazul unei interventii in Ucraina a Federatiei Ruse, nu va…

- Președintele american Joe Biden a declarat, miercuri, in cadrul conferinței de presa de la Casa Alba, care marcheaza un an de mandat, ca o invazie rusa in Ucraina este iminenta, dupa ce Rusia a comasat 127.000 la granița ucraineana. In aceasta situație, SUA vor crește prezența militara in Romania, informeaza…

- Noi trebuie sa privim tensiunile de la granița Ucrainei cu Federația Rusa ca pe o amenințare la adresa securitații din zona. Nu cred insa ca exista o mare posibilitate de conflict militar, care sa afecteze Romania.

- Mircea Geoana, secretar general adjunct al NATO, a vorbit, pentru Știrile PRO TV, despre situația dintre Rusia și Ucraina, puctand ca alianța va proteja statele membre. “In primul rand suntem intr-un proces de intensa consultare in interiorul alianței in contextul agresiunilor agresive pe care Federația…