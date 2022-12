Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Apararii, Vasile Dincu a declarat marti la Prima News TV despre decizia de a parasi postul de ministru, ca a simțit ca i se blocheaza unele proiecte, conform News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Semnificația zilei de azi este cu atat mai importanta cu cat pe 25 octombrie 1944 Armata romana a intrat in orașul Carei, preluand controlul asupra intregului teritoriu transilvanean ocupat in urma Dictatului de la Viena, din 1940, de Ungaria. A fost ultima batalie pentru eliberarea teritoriului romanesc,…

- PSD nu vrea sa faca un schimb de ministere cu PNL, dupa demisia lui Vasile Dincu, dar cere, in schimb, o intalnire de urgența a coaliției pentru discutarea situației aparute. Purtatorul de cuvant al PSD, Radu Oprea, a declarat, dupa ședința Biroului Politic Național, ca liderii centrali ai formațiunii…

- Presedintele interimar al Senatului, liberala Alina Gorghiu, a declarat ca asteapta ca PSD „sa vina foarte repede cu o propunere serioasa pentru portofoliul Apararii”. „Pentru PNL aceasta demisie este o demisie de care am luat act. E un subiect inchis. As fi avut si am avut de-a lungul timpului comentarii…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat luni dupa demisia lui Vasile Dincu din funcția de ministru al Apararii. „Am crezut ca s-a depașit momentul”, a declarat liderul social-democrat, facand referire la controversa creata de declarațiile lui Dincu despre o eventuala negociere a Ucrainei cu Rusia.

- Președintele Camerei Deputaților și al PSD, Marcel Ciolacu, s-a declarat surprins de demisia lui Vasile Dincu (PSD) din funcția de ministru al Apararii. Ciolacu a facut aceasta declarație luni la amiaza, dupa ce avusese o intrevedere, la Camera Deputaților, cu Vasile Dincu. „Am ințeles și am luat act…

- Vasile Dincu susține ca relația dintre acesta și președintele Romaniei s-a racit „de cand au pe surse de șase luni ca trebuie sa demisionez”. Cu toate acestea, fostul ministru precizeaza ca președintele Iohannis nu i-a cerut demisia.

- Ministrul PSD al Apararii, Vasile Dincu, a comentat, de la Bruxelles, faptul ca premierul Nicolae Ciuca il asteapta sa revina in tara pentru a discuta dupa ce a spus ca este nevoie de negocieri cu Rusia pentru ca razboiul din Ucraina sa ia sfarșit, a informat news.ro. „Nu inteleg deloc de ce aceasta…