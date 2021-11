Stiri pe aceeasi tema

- Certificatul verde ar putea fi obligatoriu la locul de munca, indiferent de numarul de angajați. Proiectul ajunge, luni, azi in comisiile de la Camera Deputaților, apoi va fi votul final. Deși la Senat a votat impotriva, PSD va susține acum legea, cu mai multe modificari. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu,…

- Dupa ce PSD a respins in Senat certificatul verde, Marcel Ciolacu spune ca acesta e "o prioritate și o necesitate". Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, sambata, ca certificatul verde este o prioritate și o necesitate pentru romani.

- ,,Cand ai o situatie care-ti pune in pericol toti locuitorii tarii, omorandu-ti 3.000 pe saptamana, adica fix cat un sat, iar tu o dai cotita in jocuri politice, in evitarea eleganta a unei discriminari inchipuite, in salivarea dupa vesnicul ciolan, in mentinerea scaunului cald, fara sa iei prompt niste…

- Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca din București, a declarat ca partidele au greșit in gestionarea pandemiei de coronavirus, prin faptul ca nu au impus din timp certificatul verde COVID. Acesta a mai spus ca politicienii nu vor sa adopte o astfel de masura deoarece este nepopulara. El…

- Medicul Alexandru Rafila, deputat PSD, a declarat, joi, dupa o intalnire cu liderii sindicali pe tema introducerii obligativitații certificatului verde la locul de munca, ca ar scrie din nou proiectul de lege – pe care Camera Deputaților trebuie sa-l analizeze in aceste zile și care a picat la vot in…

- Florin Cițu s-a enervat ca Certificatul verde a picat la votul din Senat și a promis ca va analiza cum a decurs procedura, pentru ca ulterior, in Camera Deputaților, proiectul de lege sa fie adoptat din partea PNL. “Am aflat ca desi am votat pentru introducerea certificatului verde in forma in care…

- O informație de ultima ora vine din Senat și vizeaza proiectul privind certificatul verde la locul de munca. E vorba despre proiectul dezbatut și supus votului in ședința de miercuri. Senatul e prima Camera sesizata in cazul acestui proiect de lege, forul decizional fiind Camera Deputaților. Revenim…

- Bucuresti, 30 aug /Agerpres/ - Parlamentarii Gabriela Firea, Sorin Grindeanu si Vasile Dincu vor ocupa functii de vicepresedinte la Senat si Camera Deputatilor, a decis, luni, Consiliul Politic National al PSD. "Am luat o decizie. In primul rand, niciun coleg nu a ramas in afara tabloului.…