- Presedintele Consiliului National al PSD Vasile Dincu a afirmat ca rotativa guvernamentala va avea loc in proportie de 100% si a precizat ca nu crede ca exista un alt scenariu in care sa fie blocat Marcel Ciolacu in a deveni premier.

- Catalin Gherzan despre rotativa la guvernare: Negocierile care au loc in aceste zile par sa aiba ca obiect doar reimparțirea prazii intre aceiași actori cu interese inguste Negocierile premergatoare venirii in fruntea guvernului a liderului PSD Marcel Ciolacu nu au pe agenda ținte reale pentru Romania,…

- UPDATE Coalitia de guvernare a convenit ca premierul Nicolae Ciuca sa nu-si depuna mandatul pana la solutionarea grevei profesorilor. „Am avut discutii pana aseara tarziu, ne-am revazut in aceasta dimineata si am convenit ca pana la solutionarea acestor probleme sa nu-mi depun mandatul si sa-mi asum…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca, pana la data de 1 iunie, este convins ca se va face rotativa guvernamentala si ca va deveni premier. Ciolacu a lasat sa se inteleaga ca nu il doreste pe Florin Citu in noul Executiv si a subliniat ca nu este bine sa se vorbeasca despre schimbarea unor…

- „Eu nu cred ca se pot comasa alegerile. In primul rand alegerile europarlamentare au loc mult mai devreme. Iar alegerile locale nu pot fi comasate cu alegerile generale. Constituțional nu se poate. Se discuta, dar parerea mea este ca nu se poate”, a spus Marcel Ciolacu.Marcel Ciolacu a fost intrebat…

- "Nu. Din cate cunosc eu si din discutiile avute cu domnul prim-ministru Nicolae Ciuca, domnia sa doreste sa mearga presedintele Senatului. (...) Imi asum ceea ce v-am spus. Va spun ceea ce am vorbit eu cu domnul prim-ministru. Domnul Nicolae Ciuca nu cred ca isi doreste sa se mai intoarca ministru al…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni seara, ca rotativa guvernamentala va avea loc cu siguranța. De asemenea, el a mai spus și ca premierul Nicolae Ciuca va demisiona la "timpul convenit".